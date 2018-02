SÉOUL, Corée, République de — Le président sud-coréen a l’intention de rencontrer la soeur du dictateur nord-coréen Kim Jong-un et d’autres représentants de Pyongyang quand ils visiteront le Sud au cours des prochains jours, dans le cadre des Jeux olympiques, a indiqué son porte-parole jeudi.

Kim Yo-jong, qui serait âgée d’une trentaine d’années, deviendrait la première membre de la famille au pouvoir en Corée du Nord à visiter la Corée du Sud depuis la fin de la guerre de 1950-1953.

Elle devrait arriver vendredi à bord d’un jet privé pour assister aux cérémonies d’ouverture des Jeux de Pyeongchang quelques heures plus tard. Elle dînera ensuite avec le président Moon Jae-in samedi, a dit le porte-parole présidentiel Kim Eui-kyeom.

On ne s’attend pas à ce que ce repas mène à un soulagement rapide des tensions internationales engendrées par le programme nucléaire nord-coréen, mais une telle rencontre aurait été inimaginable il y a à peine quelques mois.

M. Moon espère profiter des Olympiques pour entamer le dialogue avec le Nord, après une année de tensions et de querelles.

Des observateurs estiment que la présence de Kim Jo-yong au sein de la délégation nord-coréenne démontre que le Nord souhaite profiter des Jeux pour briser son isolement diplomatique, améliorer ses relations avec le Sud et possiblement se rapprocher des États-Unis.

Un membre du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a toutefois exclu toute rencontre avec le vice-président américain Mike Pence, qui représentera les États-Unis aux cérémonies d’ouverture. M. Pence est arrivé en Corée du Sud jeudi et aura des entretiens séparés avec le président Moon.

La Corée du Nord a organisé jeudi, pour marquer le 70e anniversaire de la création de son armée, un spectaculaire défilé militaire auquel participaient des dizaines de milliers de soldats et de blindés, et qui mettait en vedette ses missiles balistiques intercontinentaux.

Kim Yo-jong est de plus en plus visible au sein du leadership nord-coréen. Elle est l’une des rares personnes envers qui Kim Jong-un semble avoir une confiance absolue, et les médias sud-coréens se demandent si elle transmettra un message personnel de son frère au président Moon.

L’an dernier, Kim Jong-un a élevé Kim Yo-jong au rang de membre alternative du politburo du comité central du parti au pouvoir, ce qui démontre qu’elle joue un rôle plus important qu’on ne le croyait.