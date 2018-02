PYEONGCHANG, Corée, République de — C’est sous le signe de l’unité, la Corée du Nord et la Corée du Sud assis côte à côte sous un ciel éclairé par les feux d’artifices, que les Jeux olympiques d’hiver de 2018 se sont ouverts, vendredi.

La soeur du leader nord-coréen Kim Jong-un a serré la main du président sud-coréen Moon Jae-in — et a semblé sincèrement ravie —, pendant qu’ils regardaient un spectacle jumelant son et lumière aux performances humaines. Quelques minutes plus tard, on a pu apercevoir un moment stupéfiant par sa signification: les États-Unis, représentés par le vice-président Mike Pence, assis un rang devant la soeur du leader nord-coréen, regardant tous le début des Jeux — des représentants de deux nations qui semblent s’approcher, selon certains, d’un conflit nucléaire.

Après des années de frustrations, des milliards de dollars dépensés et un débat national au sujet de la valeur des Jeux, la cérémonie d’ouverture s’est amorcée sous le regard de la planète.

Une délégation de la Corée du Nord aux vêtements identiques et aux encouragements coordonnés a observé le spectacle depuis un des plus hauts étages du stade.

Puis, le spectacle a fait place au traditionnel défilé des athlètes venant de nombreux pays du monde.

Les athlètes des deux Corées sont entrés ensemble, brandissant des drapeaux présentant les deux pays unifiés, un rêve de longue date, en théorie du moins, pour plusieurs Coréens, tant au Nord qu’au Sud. Il s’agissait du premier défilé olympique conjoint des nations rivales depuis 2007. Le président du Comité international olympique Thomas Bach a ensuite laissé le podium à M. Moon, qui a déclaré les Jeux olympiques officiellement ouverts.

«Des athlètes des deux Corées collaboreront pour la victoire, et cela résonnera dans le coeur des gens à travers le monde, qui se souviendront de ce signe de paix», avait déclaré M. Moon lors d’une réception tenue avant la cérémonie, a indiqué son bureau.

Une énorme foule s’était rassemblée dans le stade olympique dans un coin isolé et montagneux de la Corée du Sud et a pu voir des numéros illustrant l’histoire et la culture coréennes.

Les spectateurs ont observé l’entrée de l’équipe olympique russe, connue durant les Jeux de Pyeonchang sous l’appellation «athlètes olympiques de Russie».

Au total, 168 athlètes russes ont été forcés de compétitionner avec des uniformes neutres, sous le drapeau olympique, à la suite d’un scandale de dopage qui a frappé la Russie après les Jeux de Sotchi, en 2014. D’autres athlètes russes n’ont tout simplement pas été invités aux Jeux. L’appel de 45 d’entre eux a été rejeté par le Tribunal arbitral du sport, vendredi.

Les Russes ont porté des vestes grises et des écharpes blanches, vendredi, et ont brandi le drapeau olympique. La foule les a accueillis plutôt calmement, mais on a pu entendre quelques encouragements.

La patineuse sud-coréenne Yuna Kim a allumé le chaudron olympique. La médaillée d’or des Jeux de Vancouver demeure l’une des personnalités sportives les plus populaires de la Corée du Sud et a travaillé comme ambassadrice pour promouvoir les Jeux de Pyeongchang.