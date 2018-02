NEW YORK — Vérification faite par l’Associated Press, et contrairement à ce que vous pouvez avoir lu ou entendu ailleurs, voici quelques-uns des événements les plus extraordinaires qui ne se sont pas produits cette semaine…

FAUX: Melania Trump a demandé à un exorciste de «nettoyer la Maison-Blanche des démons d’Obama»

EN FAIT: La porte-parole de la première dame, Stephanie Grisham, a dit que les multiples histoires selon lesquelles Mme Trump a organisé une cérémonie pour débarrasser la Maison-Blanche de démons «ne sont vraies d’aucune manière». Ces histoires découlent de l’émission radiophonique d’un pasteur de l’Indiana, Paul Begley, qui affirme que Mme Trump a dit, lors de l’inauguration de son mari, qu’elle n’emménagerait pas à la Maison-Blanche tant que les lieux n’auraient pas été exorcisés.

FAUX: Une rare maladie contagieuse se propage à pleine vitesse et le bilan s’alourdit

EN FAIT: Le texte mis en ligne sur AmericasFreedomFighters évoque correctement une éclosion de norovirus aux installations olympiques de Pyeongchang, en Corée du Sud, avec un total de 128 infections en date de la semaine dernière. Le titre mentionne toutefois incorrectement que l’épidémie a fait des morts. Le norovirus est une maladie infectieuse commune dont les symptômes déplaisants incluent la diarrhée et les vomissements. Aucune aide médicale n’est habituellement requise.

FAUX: La NASA vous donnera 18 000 $ US pour rester au lit et fumer de la mari pendant 70 jours

EN FAIT: La NASA a déjà offert de payer des gens pour rester au lit pour étudier les effets de l’apesanteur sur le corps. Aucune étude n’incluait toutefois l’utilisation de la marijuana. L’agence spatiale n’a pas procédé à une étude du genre depuis un bon moment. Ce n’est pas la première fois que la NASA réfute cette histoire, qui refait surface de temps à autre.

FAUX: Le manoir d’Oprah en Californier a été détruit par des crues-éclair et des coulées de boue

EN FAIT: Mme Winfrey a indiqué sur Instagram, en janvier, que sa propriété était essentiellement intacte, dans la foulée des coulées de boue qui ont dévasté la ville de Montecito. Elle n’a fait état que de quelques dommages mineurs. Plusieurs histoires qui ont circulé sur les réseaux sociaux concernant la destruction présumée de sa maison évoquaient aussi son discours lors des Golden Globes et les rumeurs d’une éventuelle candidature à la présidence.