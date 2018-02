PYEONGCHANG, Corée, République de — Le Canada rêvait à cette médaille d’or en patinage artistique depuis quatre ans.

L’Américaine Jamie Anderson, elle, en a ajouté une autre à celle remportée à Sotchi en 2014.

Les Canadiens ont entrepris la troisième journée de compétitions aux Jeux olympiques de Pyeongchang, lundi, en remportant le concours par équipes en patinage artistique, s’assurant ainsi la médaille qu’ils avaient dans leur mire depuis celle d’argent de 2014. Et ils l’ont remportée avant même le déroulement de la danse sur glace, le troisième épreuve de la journée.

«Nous pensons que nous sommes les meilleurs au monde, a déclaré Scott Moir. Cette victoire, c’est comme gagner au hockey et au curling.»

Anderson a pour sa part démontré qu’elle demeure la référence en slopestyle féminin. Il a défendu son titre des Jeux de 2014 et elle est devenue la première planchiste féminine à remporter deux médailles d’or olympiques.

Et tout cela malgré des conditions climatiques difficiles qui ont entraîné un retard de 75 minutes avant le début de la compétition et créé de l’incertitude.

«J’essayais de garder l’enthousiasme en lançant, ‘Allons-y’, a déclaré Anderson. Quelques filles ont dit: ‘Non, ce n’est pas sécuritaire’ et des choses comme ça. Ce n’est pas comme si ce que nous faisions était sécuritaire de toute façon.»

Les conditions venteuses ont également entraîné le report du slalom géant dames jusqu’à jeudi, le jour même de la descente masculine déjà reportée aux Jeux de Pyeongchang.

Parmi les autres épreuves où des médailles seront attribuées lundi, mentionnons l’épreuve des bosses en ski acrobatique, le 10 km dames et le 12,5 km messieurs en biathlon, le 1500 mètres dames en patinage de vitesse longue piste et le saut à ski dames.

À Gangneung, les patineurs canadiens ont amorcé la journée avec une confortable avance et ils n’ont jamais été menacés malgré des performances individuelles exceptionnelles de Mirai Nagasu, qui est devenue la première Américaine et la troisième au total à réussir un triple Axel aux Jeux olympiques, et de la Russe Alina Zagitova, qui s’est hissée à la première place du programme libre chez les dames.

L’Ontarienne Gabrielle Daleman a permis au Canada de s’assurer du premier rang en patinage artistique par équipes, en terminant au troisième rang du programme libre chez les dames.

«Nous avons une équipe incroyable, solide, a déclaré Daleman. Je suis fière de dire que nous avons gagné et je suis encore plus fière d’y avoir contribué.»