NEW YORK — La belle-fille du président Donald Trump, Vanessa, a été transportée à l’hôpital après avoir ouvert une enveloppe qui contenait une poudre blanche, a indiqué la police, lundi.

Un porte-parole du service de police a précisé que des tests préliminaires montraient que la poudre n’était pas dangereuse.

Vanessa Trump, femme de Donald Trump fils, a appelé le 9-1-1 lundi matin après avoir ouvert une enveloppe adressée à son mari dans leur appartement de Manhattan. Elle toussait et avait la nausée, selon la police.

La Trump Organization n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. La nature de la poudre est inconnue pour l’instant.

Des détectives du Service de police de New York et des agents du Secret Service — le service chargé de la protection du président et de sa famille — mènent leur enquête.