PÉKIN, Chine — Des millions de Chinois sont montés mercredi à bord de trains, d’avions et de voitures, alors que culminent les déplacements associés au Nouvel An lunaire.

Il s’agirait de la plus importante migration saisonnière humaine du monde.

La plus importante fête de l’année en Chine sera célébrée vendredi, et les Chinois se rendent pour l’occasion soit chez eux, soit à des destinations balnéaires. Il s’agit pour plusieurs travailleurs migrants qui travaillent dans l’est du pays de la seule occasion de rentrer voir leurs proches.

Certains trains sont si bondés que des voyageurs effectueront un trajet de 20 heures debout.

L’agence de presse officielle Chine nouvelle rapporte que 1,1 million de voyageurs sont attendus seulement dans les gares de Pékin mardi et mercredi.

De plus en plus de Chinois profitent aussi de l’occasion pour voyager à l’étranger, ce qui témoigne de l’émergence d’une classe moyenne sans cesse plus prospère. Plus de 6,5 millions de Chinois devraient sortir du pays cette année; la Thaïlande, le Japon, les Émirats arabes unis et les pays nordiques comptent parmi les destinations les plus populaires.

Un Chinois moyen dépensera l’équivalent de 1500 $ US pour ses déplacements du Nouvel An lunaire.

Une agence gouvernementale a prédit que les voyages de cette année généreront des revenus touristiques d’environ 75 milliards $ US.