MUNICH — Des dizaines de leaders de la planète, de dirigeants militaires et de diplomates participaient vendredi à une importante conférence sur la sécurité dans le sud de l’Allemagne.

Les tensions entre les États-Unis, les autres pays de l’OTAN et la Russie concernant la Syrie et l’Ukraine sous-tendront les discussions.

La première ministre britannique Theresa May, ses homologues israélien et irakien Benjamin Nétanyahou et Haider al-Abadi, le président ukrainien Petro Porochenko et les ministres des Affaires étrangères de la Russie, l’Iran et la Turquie y seront.

La conférence de Munich donne souvent lieu à des discussions informelles qui permettent de régler certains dossiers. Des représentants de la Russie, de l’Ukraine, de la France et de l’Allemagne ont déjà annoncé qu’ils discuteront de la situation en Ukraine.

L’organisateur Wolfgang Ischinger a dit espérer que la rencontre permettra de relancer le dialogue non seulement entre Moscou et Washington, mais aussi entre Moscou et «d’autres pays pertinents».

La conférence prendra fin dimanche.