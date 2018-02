NEW YORK — Vérification faite par l’Associated Press, et contrairement à ce que vous pouvez avoir lu ou entendu ailleurs, voici quelques-uns des événements les plus extraordinaires qui ne se sont pas produits cette semaine…

—————

FAUX: Un deuxième tireur a été arrêté à Parkland, en Floride

EN FAIT: Les rumeurs concernant la présence d’un deuxième tireur dans une école secondaire de Parkland, en Floride, ont commencé par un gazouillis sur un compte Twitter présenté comme étant celui de l’ancien animateur du réseau Fox News, Bill O’Reilly. Ce compte a ensuite été suspendu et la police assure que Nikolas Cruz est le seul auteur de la tuerie qui a fait 17 morts. Des responsables de la Floride ont aussi réfuté que Cruz soit un démocrate, en indiquant qu’il ne s’est jamais inscrit en tant qu’électeur. Des messages lancés sur les réseaux sociaux ont enfin incorrectement identifié Cruz comme étant l’individu vêtu d’un chandail à l’effigie de leaders communistes. L’avocat de cet homme a dit que son client, Marcel Fontaine, a «subi beaucoup de harcèlement» en raison de cette photo.

————–

FAUX: Quatre millions de votes démocrates ont été invalidés

EN FAIT: Les machines d’une compagnie fictive n’ont pas produit quatre millions de votes démocrates frauduleux. L’histoire mise en ligne par le site thepoliticonews prétend que la compagnie Novus Ordo Sectorum appartient au couple Obama et à d’autres démocrates bien nantis; ces machines auraient interféré avec le vote dans 11 États. Les autorités électorales américaines disent que les machines de cette compagnie n’existent pas. L’expression latine «Novus Ordo Sectorum» se traduit par «Nouvel ordre des âges» et apparaît sur le sceau du billet de 1 $ US. Plusieurs théoriciens du complot y voient la preuve que les États-Unis veulent prendre le contrôle du monde avec un gouvernement autoritaire.

————–

FAUX: Une étude financée par les CDC démontre que ceux qui ont été vaccinés répandent 6,3 fois plus de virus de la grippe, simplement en respirant

EN FAIT: Le médecin qui a dirigé cette étude à l’Université du Maryland réfute les conclusions d’un chiropraticien, qui prétend qu’elle démontre que les patients vaccinés propagent davantage le virus que les autres. Le docteur Donald Milton dit plutôt que les gens qui n’ont pas été vaccinés sont plus susceptibles que les autres de répandre la grippe. Son étude, en janvier, a découvert que les gens vaccinés diffusent six fois plus d’aérosols, mais cela s’appuyait sur seulement 11 cas et ne signifie pas que ces patients propagent davantage la maladie.

———-

FAUX: Trump rejette la chrétienté parce que Nazareth est un «trou»

EN FAIT: Un site satirique chrétien invente une citation du président Trump qui affirme que la ville de Nazareth est un «trou». Le texte est accompagné d’une vieille photo du président. Le site Babylon Bee évoque les propos allégués du président plus tôt cette année concernant des pays africains, et prétend que M. Trump a dit qu’il rejetait dorénavant la chrétienté puisque la ville d’origine de Jésus est pauvre et minable.

———-

FAUX: Des cigarettes Marlboro à la marijuana sont offertes dans quatre États

EN FAIT: La marijuana est peut-être facile à trouver dans neuf États, mais ne cherchez pas les cigarettes Marlboro à la marijuana sur les tablettes. Le cigarettier Philip Morris a dit qu’il n’a aucune intention de vendre de la marijuana, même si une fausse photo montrant un paquet Marlboro vert avec l’inscription «Marlboro CANNABIS» circule en ligne. Cette histoire est vieille de plusieurs années; la plus récente version affirme que ces cigarettes sont offertes au Colorado, dans l’État de Washington, en Oregon et en Alaska.