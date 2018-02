NEW YORK — L’acteur George Clooney et sa femme, l’avocate Amal Clooney, ont fait un don de 500 000 $ US (630 000 $ CAN) aux élèves qui organisent des marches pour contester la violence par arme à feu et le couple prévoit participer aux manifestations prévues le mois prochain.

Dans un communiqué diffusé mardi, les Clooney disent avoir été inspirés par «le courage et l’éloquence» des survivants de la tuerie survenue dans une école de Parkland, en Floride, qui sont devenus des militants pour le contrôle des armes à feu.

Dix-sept personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées lorsqu’un tireur a ouvert le feu dans l’école avec une arme d’assaut. Les élèves organisent une marche le 24 mars à Washington et ailleurs aux États-Unis afin d’exhorter les élus américains à adopter des règles plus strictes sur l’achat d’armes à feu.

George et Amal Clooney ont dit avoir fait le don au nom de leurs jumeaux de huit mois, Ella et Alexander.

Le couple affirme que la famille entend «être aux côtés des élèves» le mois prochain.