PÉKIN, Chine — Le fondateur d’un des plus grands assureurs chinois sera poursuivi dans une affaire de détournement de fonds.

Le patron du groupe Anbang, Wu Xiaohui, est accusé de financement illégal et d’«avoir pris l’argent des autres», selon un communiqué publié par le bureau du procureur de la ville de Shanghaï. On ne dispose pas de plus de détails concernant les gestes qui lui sont reprochés.

On ne sait pas non plus si ces accusations découlent des discussions, l’an dernier, entre M. Wu et la famille de Jared Kushner, le gendre du président américain Donald Trump, concernant un éventuel investissement dans un gratte-ciel de Manhattan. Aucune entente ne s’est concrétisée.

Il s’agit du plus récent scandale à éclabousser le secteur chinois de l’assurance. Plusieurs patrons et responsables ont récemment été accusés de corruption et de mauvaise gestion.

Le gouvernement chinois a expliqué avoir pris le contrôle d’Anbang pour protéger sa solvabilité et les consommateurs. La direction de la firme a été confiée à un comité formé de gens provenant de différentes agences chinoises, dont la banque centrale du pays.

On reproche aux assureurs chinois des investissements jugés imprudents à la bourse ou encore dans l’immobilier.

Anbang retenait l’attention de responsables qui se demandaient comment elle pouvait s’offrir ses acquisitions récentes, notamment l’hôtel Waldorf acheté pour 2 milliards $ US.

Des élus américains avaient quant à eux soulevé des questions d’éthique et de conflit d’intérêts quand Anbang avait entrepris de discuter, avec la famille Kushner, d’un éventuel investissement dans l’immeuble situé au 666, 5e Avenue, à New York.

M. Wu avait délégué ses responsabilités au sein d’Anbang à des adjoints en juin dernier, quand on a appris qu’il avait été interrogé par les autorités concernant de possibles infractions financières.

Fondée en 2004, la firme Anbang compte aujourd’hui quelque 30 000 employés et plus de 35 millions de clients. Elle offre de l’assurance-vie et différents services bancaires comme la gestion d’avoirs, les prêts et le courtage.