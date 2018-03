NEW YORK — Walmart a annoncé mercredi qu’elle ne vendrait plus d’armes à feu et de munitions aux personnes de moins de 21 ans et qu’elle retirerait aussi les fusils d’assaut de son site internet.

Plus tôt mercredi, une autre grande enseigne américaine, Dick’s Sporting Goods, avait annoncé qu’elle restreindrait la vente d’armes à feu pour les clients âgés de moins de 21 ans. L’entreprise n’a pas fait mention des munitions. Dick’s Sporting Goods a aussi indiqué qu’elle cesserait immédiatement de vendre des fusils d’assaut, et son chef de la direction s’en est pris à la NRA pour réclamer des lois plus restrictives sur les armes.

Walmart a affirmé que sa décision avait été prise après une révision par le détaillant de ses politiques de ventes d’armes à feu à la lumière de la tuerie à l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas de Parkland, en Floride, qui a fait 17 morts. Le tireur adolescent a utilisé un fusil AR-15. Walmart a dit prendre au sérieux son «obligation d’être un vendeur responsable d’armes à feu» et a aussi fait valoir son expérience à «servir les sportifs et les chasseurs».

Walmart a cessé de vendre des fusils AR-15 et d’autres armes semi-automatiques en 2015.