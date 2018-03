Désignés par les experts du marketing comme des milléniaux, les jeunes nés entre 1980 et 1995 auraient tout intérêt à poser leurs valises à Berlin, capitale de cette génération d’urbains, d’après un classement Nestpick, un moteur de recherche d’appartements meublés en Europe et dans le monde. Montréal arrive en deuxième position.

Au total, 110 villes constituent ce palmarès, révélé pour la seconde année, dans le but de pointer les destinations les plus attractives pour les jeunes âgés de 25 à 38 ans. De nombreux critères sont pris en compte. Netpick a relevé les meilleures universités, le coût d’un logement et sa capacité à être abordable pour un étudiant ou un jeune actif, les prix de la nourriture. Des paramètres sociaux ont également été envisagés, avec une évaluation de la tolérance vis-à-vis de l’immigration et l’ouverture envers la communauté LGBT.

Enfin, l’éventail de divertissements et la qualité de la vie nocturne complètent l’analyse. Ce dernier facteur est celui qui explique en partie le succès de Berlin, à la première place du classement. La capitale allemande obtient une note de 8,8 sur 10. Dans le monde, et sur ce critère unique, seule Buenos Aires, en Argentine, fait mieux, et s’impose en tête.

Avec une note générale de 7,144 sur 10, Berlin supplante de peu Montréal (7,10). Le Canada est le pays des milléniaux, Toronto, arrivant à la cinquième place et Vancouver à la sixième.

Sur le podium, Londres complète le trio des points de chute à recommander aux jeunes urbains (6,71 sur 10). À l’échelle nationale, deux pays européens se détachent pour la qualité de vie qu’ils peuvent offrir. L’Allemagne donc, avec Berlin, Cologne (9e), Hambourg (11e) et Munich (17e) ainsi que le Royaume-Uni, avec Londres, Manchester (10e), Bristol (12e) et Glasgow (19e).

Top 20 des villes idéales pour les milléniaux :

1. Berlin

2. Montréal

3. Londres

4. Amsterdam

5. Toronto

6. Vancouver

7. Barcelone

8. New York

9. Cologne

10. Manchester

11. Hambourg

12. Bristol

13. San Francisco

14. Austin

15. Paris

16. Miami

17. Munich

18. Lisbonne

19. Glasgow

20. Madrid