LONDRES — L’armée britannique a été déployée vendredi dans le centre et l’ouest de l’Angleterre pour aider les employés des hôpitaux à se rendre au travail et les policiers à secourir des automobilistes de véhicules enlisés dans la neige.

Des centaines de vols ont été annulés à l’aéroport londonien de Heathrow, la plaque tournante des déplacements aériens en Europe. Des trains sont tombés en panne, prenant des passagers au piège pendant plusieurs heures par temps glacial.

Le ministre des Transports Chris Grayling a décrit des conditions météorologiques «très inhabituelles» qui ne se produisent que «très rarement dans ce pays».

Des soldats britanniques ont été envoyés en renfort dans le comté du Shropshire, au sud de Liverpool, ainsi que dans le Devon et le Cornwall, le long de la côte sud-ouest du pays. Le ministère de la Défense a dit que «trois bataillons» sont disponibles et prêts à intervenir.

Des bénévoles sont sortis offrir de la nourriture et des couvertures aux automobilistes pris au piège dans le centre de l’Angleterre.

Des milliers de résidences sont privées d’électricité alors que le mercure demeure coincé sous le point de congélation et que le vent souffle.

Plus de 350 vols ont été annulés à Heathrow. Les responsables de l’aéroport ont indiqué sur Twitter qu’ils collaborent avec les transporteurs aériens pour tenter de trouver des solutions. On rapporte aussi des annulations à Gatwick, London City, Édimbourg et Glasgow.

L’aéroport de Genève a été complètement fermé pour une deuxième journée consécutive, mais les activités ont repris après quelques heures. Quelque 340 vols ont été annulés à l’aéroport de Dublin, qui ne prévoit pas rouvrir avant samedi. Il est tombé jusqu’à un mètre de neige dans l’est de l’Irlande et des automobilistes se sont enlisés au sud et à l’ouest de la capitale; certains ont choisi d’abandonner leurs voitures sur place.

À Amsterdam, des Néerlandais ont profité des canaux gelés de la ville pour enfiler leurs patins et sortir prendre l’air.