NEW YORK — Vérification faite par l’Associated Press, et contrairement à ce que vous pouvez avoir lu ou entendu ailleurs, voici quelques-uns des événements les plus extraordinaires qui ne se sont pas produits cette semaine…

FAUX: Le shérif Scott Israel est lié à des groupes appuyant le terrorisme islamiste.

EN FAIT: Des photos du shérif de la Floride avec l’un de ses adjoints, un musulman américain, ont poussé plusieurs sites à affirmer faussement que Scott Israel a des liens avec le terrorisme. Nezar Hamze, que l’on peut voir avec Scott Israel dans une vidéo tournée en 2015, estime que ces faussetés sont provoquées par des préjugés à l’endroit des musulmans. M. Hamze travaille également pour la branche floridienne du Conseil sur les relations islamo-américaines, que certains qualifient de «groupe terroriste». Les États-Unis ne l’ont pourtant pas désigné comme tel. Ces histoires ont été publiées au côté de critiques quant à la réponse du bureau du shérif à la fusillade qui a tué 17 personnes.

FAUX: La Californie inscrira automatiquement comme électeurs les immigrants illégaux.

EN FAIT: Un article sur le site rednewspaper écrit faussement qu’une nouvelle loi de l’État n’exige qu’une preuve de résidence pour inscrire une personne comme électeur, sans chercher à savoir s’il se trouve dans l’État légalement. La loi inscrirait ainsi automatiquement comme électeur une personne qui reçoit un permis de conduire ou une carte d’identité ou qui met à jour son adresse au département des véhicules moteurs. La Californie assure toutefois que des mesures sont en place pour s’assurer que seuls les citoyens américains puissent passer à travers le processus d’inscription à la liste électorale. Les employés ne peuvent rien inscrire sur le formulaire dans la section dédiée à l’inscription à la liste électorale si la personne n’a pas sa citoyenneté.

FAUX: Barack Obama annonce sa candidature au poste de secrétaire général des Nations unies.

EN FAIT: Le bureau de l’ex-président américain indique que Barack Obama est heureux comme simple citoyen et qu’il n’a jamais fait campagne pour diriger l’organisation. Un article paru sur plus d’une vingtaine de sites web conservateurs affirme pourtant que M. Obama a fait campagne en privé pour obtenir le poste, dans l’espoir de faire avancer «son projet mondialiste». L’administration Trump aurait par ailleurs eu droit de veto pour s’opposer à sa sélection, à titre de membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU qui propose les candidats. Le secrétaire général actuel est Antonio Guterres.

FAUX: Des experts confirment que le vaccin contre la grippe est derrière une épidémie ayant fait des milliers de morts.

EN FAIT: Les experts s’entendent pour dire qu’on ne peut contracter la grippe en recevant un vaccin contre la maladie. Certains sites de santé «naturelle» ont mal interprété des propos d’une infirmière en santé publique du Wisconsin, Anna Treague, qui tentait d’expliquer à un journal local pourquoi le vaccin antigrippal de cette année n’était pas aussi efficace que celui des années précédentes. Les sites ont faussement affirmé que les autorités sanitaires ont déclaré que l’épidémie de grippe avait été causée par le vaccin lui-même. Mme Treague a assuré à l’Associated Press qu’elle n’avait jamais dit une telle chose. Les autorités sanitaires fédérales tentent de comprendre pourquoi le vaccin de cette année n’a pas été aussi efficace, mais n’ont jamais dit que le vaccin avait causé la maladie.

FAUX: Donald Trump veut déporter des Amérindiens vers l’Inde.

EN FAIT: En utilisant de faux messages sur Twitter attribués au président et des propos inventés qu’il aurait tenus sur les ondes de Fox News, un site satirique raconte que Donald Trump a proposé la déportation parce que les Autochtones ne possèdent «aucun document d’immigration pertinent». Les Autochtones se sont vu octroyer la citoyenneté américaine en 1924 et ont été les premiers à avoir peuplé l’Amérique du Nord. Cet article était lié à une photo de Donald Trump s’adressant aux troupes américaines dans une base militaire.