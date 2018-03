LOS ANGELES — L’acteur américain David Ogden Stiers, connu pour son rôle du chirurgien Charles Winchester dans la télésérie culte «M.A.S.H», est décédé à l’âge de 75 ans.

Il a succombé à un cancer samedi soir dans sa résidence de Newport, en Oregon.

Stiers avait mérité deux trophée Emmy pour ce rôle, dans les années 1970.

L’acteur a joué dans plusieurs autres séries à la télévision, dont «Mary Tyler Moore Show» et «Perry Mason».

La voix de David Ogden Stiers a également pu être entendue dans de nombreux films d’animation de Disney, notamment «Beauty and the Beast» et «Pocahontas».