NATIONS UNIES, N.Y. — Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a nommé l’ancien maire de New York et homme d’affaires milliardaire Michael Bloomberg comme envoyé spécial pour l’action climatique.

M. Bloomberg prêtera main-forte à l’ONU en vue du Sommet sur le climat prévu l’an prochain à New York, afin d’accélérer la mise en place de l’accord de Paris sur le climat, qui vise à diminuer la production de gaz à effet de serre.

L’ancien maire de New York est un défenseur de longue date des énergies vertes.

Il avait été nommé envoyé spécial de l’ONU pour les villes et les changements climatiques par l’ancien secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, en janvier 2014.

M. Guterres avait déclaré en juillet que Michael Bloomberg était «convaincu» que les États-Unis atteindraient les cibles de Paris, malgré la décision du président Donald Trump de se retirer de l’accord.

Le milliardaire avait encouragé les dirigeants du monde à ne pas suivre les traces du président américain et avait signalé son intention de s’impliquer pour sauver l’accord.

«Partout dans le monde, des solutions partant de la base mènent la lutte contre le changement climatique. En tant que nouvel envoyé spécial de l’ONU pour l’action climatique, je travaillerai avec les États et les acteurs non étatiques pour mettre en place des politiques qui diminuent les émissions et qui développent la résilience», a écrit M. Bloomberg sur Twitter.