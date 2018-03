LONDRES — Le Royaume-Uni réagira aux faits, et non aux rumeurs, dans l’affaire de l’ancien espion russe qui est gravement malade après avoir été exposé à une substance mystérieuse, a prévenu mercredi la ministre britannique responsable de la sécurité publique.

Amber Rudd a fait cette mise au point au terme d’une rencontre d’un comité d’urgence du gouvernement.

La police antiterroriste britannique mène l’enquête dans le dossier de Sergeï Skripal et sa fille Ioulia. L’homme de 66 ans et la jeune femme de 33 ans se sont écroulés sur un banc de parc dimanche, dans la ville de Salisbury. Ils sont maintenant hospitalisés dans un état critique.

Mme Rudd a dit qu’il est «important de garder la tête froide et de récolter toutes les preuves possibles, (…) de répondre non pas aux rumeurs, mais à toutes les preuves qu’ils (les policiers) recueilleront, et ensuite nous déciderons de la réponse appropriée».

Moscou a déclaré de son côté que l’affaire est utilisée pour mousser une «campagne anti-Russie» et amocher les relations entre les deux pays.

M. Skripal a été reconnu coupable en Russie d’espionnage pour le compte du Royaume-Uni. Il a été condamné à 13 ans de prison en 2006, mais il a été relâché en 2010 dans le cadre d’un transfert d’espions entre les États-Unis et la Russie.

Mme Rudd a dit que de nouveaux détails concernant la substance à laquelle sa fille et lui ont été exposés seront dévoilés au cours des prochaines heures.

L’affaire suscite des comparaisons avec l’ancien agent russe Alexander Litvinenko, qui a été empoisonné avec du polonium radioactif à Londres il y a 11 ans. Des experts doutent fort qu’une substance radioactive ait été utilisée cette fois-ci.