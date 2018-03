BEYROUTH — Une offensive impitoyable lancée au cours des dernières heures a permis aux forces syriennes de reprendre la moitié de la Ghouta orientale, la dernière banlieue de Damas toujours contrôlée par les insurgés.

Les forces syriennes ont attaqué depuis l’Est et ne se trouvent plus qu’à quelques kilomètres des forces retranchées à l’ouest de la région.

Cette percée fulgurante a essentiellement comme impact de scinder la Ghouta orientale en deux, en isolant le nord et le sud et en rompant les liens entre les rebelles. Des milliers de civils ont fui pour échapper à l’offensive.

Quelque 400 000 personnes seraient prisonnières de la Ghouta orientale. Un deuxième convoi d’aide humanitaire qui devait s’y rendre a été annulé en raison des violences.

Les secteurs les plus densément peuplés de la Ghouta orientale sont toujours contrôlés par les rebelles, notamment les villes de Douma, d’Harasta, de Kfat Batna, de Saqba et d’Hammouriyeh.

L’offensive gouvernementale a fait des centaines de morts depuis deux semaines.

Une vidéo mise en ligne par les secouristes syriens, les Casques blancs, témoigne de la violence: on voit ainsi un obus qui explose à proximité d’une ambulance qui vient apparemment de prendre un blessé.

Plusieurs victimes ont rapporté des problèmes respiratoires et on soupçonne le régime d’avoir eu recours à des armes chimiques, et notamment à du chlore gazeux. Un médecin a dit avoir soigné 29 enfants qui présentaient de tels symptômes.