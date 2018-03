PÉKIN, Chine — La Banque de Chine dépensera au moins 1,5 milliard $ US pour créer une gigantesque aire de conservation pour le panda dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest du pays, a annoncé jeudi le ministère des Forêts.

La branche de la banque centrale dans le Sichuan et le gouvernement local se sont entendus pour compléter la construction du Parc national du panda géant d’ici 2023.

Le parc aura comme objectif de stimuler l’économie locale et de fournir à cet animal menacé un habitat ininterrompu dans lequel se déplacer et se reproduire pour améliorer sa diversité génétique.

Le ministère a dit que ce parc aura une superficie de deux millions d’acres, soit plus de deux fois la taille du parc américain de Yellowstone.

Le projet pourrait aider à soulager la pauvreté de certaines des quelque 170 000 personnes qui habitent sur le territoire proposé du parc.

Le panda géant est la mascotte officieuse de la Chine et habite principalement les montagnes du Sichuan; on en retrouve aussi dans les provinces voisines du Gansu et du Shaaxi.

On estime que 1864 pandas vivent dans la nature, où ils sont surtout menacés par la perte d’habitat. Quelque 300 autres vivent en captivité.