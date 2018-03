WASHINGTON — Le président américain Donald Trump «acceptera l’invitation de rencontrer» le leader nord-coréen Kim Jong Un, a annoncé la Maison-Blanche par voie de communiqué de presse, jeudi soir.

La rencontre se déroulera «à un endroit et à un moment qui restent à déterminer».

La secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders a ajouté que les États-Unis souhaitent «la dénucléarisation de la Corée du Nord». En attendant, les sanctions contre ce pays resteront en vigueur.

Mme Sanders a aussi dit que M. Trump «avait apprécié les belles paroles de la délégation sud-coréenne» et du président Moon Jae-in.

Par Twitter, le président a souligné que Kim Jong Un avait bel et bien parlé de dénucléarisation, et non seulement d’un moratoire. Il a aussi écrit que la Corée du Nord s’abstenait de procéder à des tests balistiques.

Plus tôt, le directeur de la sécurité nationale de la Corée du Sud, Chung Eui-yong, avait annoncé que M. Trump avait accepté de rencontrer son rival nord-coréen «d’ici le mois de mai».

Selon lui, M. Trump souhaite conclure une entente sur une «dénucléarisation permanente» de la péninsule coréenne.

S’exprimant à l’extérieur de la Maison-Blanche, M. Chung a indiqué que M. Kim aurait fait part aux Sud-Coréens de son engagement «à la dénucléarisation» et aurait promis «de cesser les tests nucléaires ou balistiques».

Il s’agirait d’une première rencontre au sommet entre un leader de la Corée du Nord et un président des États-Unis en exercice.