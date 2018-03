VATICAN — Le Vatican a annoncé vendredi que le pape François visitera la Lituanie, l’Estonie et la Lettonie du 22 au 25 septembre, à l’occasion du centenaire des trois pays baltes.

Le pape s’arrêtera à Vilnius et à Kaunas, en Lituanie; à Riga et à Aglona, en Lettonie; et à Tallinn, en Estonie.

La Lituanie accueille la plus grande communauté catholique des pays baltes, représentant plus de 75 pour cent de ses trois millions d’habitants.

Les trois pays baltes ont proclamé leur indépendance de la Russie en 1918, mais ils ont été intégrés à l’Union soviétique en 1940 et y sont restés jusqu’en 1991.

Le seul autre voyage confirmé du pape en 2018 est sa visite à Genève, en juin.

On s’attend toutefois à ce qu’il se rende en Irlande, en août, pour la Rencontre mondiale des familles.