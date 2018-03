NEW YORK — Vérification faite par l’Associated Press, et contrairement à ce que vous pouvez avoir lu ou entendu ailleurs, voici quelques-uns des événements les plus extraordinaires qui… ne se sont pas produits cette semaine.

—————

FAUX: «C’est le « milliardaire de gauche » George Soros qui est derrière le mouvement étudiant aux États-Unis pour un contrôle accru des armes à feu»

EN FAIT: George Soros, qu’on met souvent en vedette dans des théories conspirationnistes, n’est pas derrière l’organisation du «débrayage étudiant» prévu le 14 mars pour protester contre la violence armée. La porte-parole du milliardaire, Laura Silber, a précisé que l’homme d’affaires ne finance pas ces étudiants — et que sa fondation ne finance d’ailleurs aucune organisation qui lutte contre la violence armée.

————–

FAUX: «La FDA confirme que les vaccins causent l’autisme!»

EN FAIT: L’agence américaine pour le contrôle des aliments et drogues (Food and Drug Administration) n’a fait aucune déclaration en ce sens. Les chercheurs du monde entier déboulonnent sans relâche cette légende, qui n’a jamais été étayée scientifiquement. Elle provient d’une fraude scientifique commise en 1998 par un chercheur britannique.

————–

FAUX: «Cadbury confirme qu’elle ne fabriquera plus de chocolat»

EN FAIT: Une usine en Angleterre a été certes touchée par un problème d’approvisionnement en eau dû au gel, mais l’entreprise n’abandonne pas du tout le secteur de la friandise. L’usine de Bournville, vaisseau amiral de Cadbury, près de Birmingham, fabrique la Dairy Milk et les oeufs de Pâques, notamment. La production n’y a jamais été interrompue.

———-

FAUX: «L’Irlande veut accueillir un million de migrants. Adieu Irlande»

EN FAIT: Le nouveau programme du gouvernement irlandais pour faire face à l’augmentation de la population d’ici 2040 n’évoque pas l’accueil d’un million d’immigrants. Plusieurs sites internet soutenaient pourtant que ce million de nouveaux habitants seraient des immigrants, et «probablement des musulmans» d’Afghanistan, d’Afrique, du Proche-Orient et du Pakistan. Le gouvernement n’a d’ailleurs jamais évoqué l’origine des futurs immigrants, et les plus forts contingents de nouveaux arrivants en Irlande au cours des dernières années étaient en fait des Irlandais qui rentraient au pays.

———-

FAUX: «Le célèbre acteur Kirk Douglas meurt quatre jours avant ses 101 ans»

EN FAIT: Kirk Douglas avait célébré ses 101 ans le 9 décembre dernier, et il a reçu une ovation lors de l’hommage que lui a offert le gala des Golden Globes en janvier. Le site internet «YourAction News3», qui le déclarait mort de causes naturelles, n’en est d’ailleurs pas à ses premières fausses nouvelles.