WASHINGTON — Les procureurs fédéraux américains ne prendront pas en charge les dossiers des petits producteurs, vendeurs ou utilisateurs de marijuana, et ce, en dépit de la décision du département de la Justice d’annuler une politique mise en place par l’administration Obama visant à dissuader les autorités de s’en prendre aux activités liées au cannabis dans les États où la drogue est légale, a indiqué le procureur général Jeff Sessions samedi.

Les autorités fédérales ne disposent pas des ressources nécessaires pour s’attaquer aux «cas de routine» et continueront de se concentrer sur les bandes criminelles et les organisations à plus grande échelle, a précisé M. Sessions.

Ces commentaires surviennent deux mois après que l’administration Trump eut plongé dans l’incertitude le mouvement pour la légalisation de la marijuana en revenant sur l’approche passive qui prévalait lorsque Barack Obama était à la Maison-Blanche, affirmant que les procureurs fédéraux devaient plutôt traiter les dossiers liés au cannabis de la manière qui leur semblait la plus appropriée.

La politique de l’ère Obama a permis au commerce de la marijuana de prendre son essor, huit États ayant légalisé la consommation de la substance à des fins récréatives.

Ce revirement ajoute à la confusion à savoir s’il est légal ou non de produire, acheter et consommer du cannabis dans les États où la loi le permet puisque la législation fédérale l’interdit. Il fait aussi craindre à certains que les procureurs sentent qu’ils ont le feu vert pour incarcérer des individus pour possession de marijuana.

«Je ne vais pas dire au Colorado ou à la Californie ou à quelqu’un d’autre que la possession de marijuana est légale en vertu des lois américaines», a déclaré Jeff Sessions lors d’un échange avec des étudiants après une allocution prononcée à l’école de droit de Georgetown.

Il a toutefois ajouté que les procureurs fédéraux n’avaient pas traité les cas mineurs liés au cannabis avant et qu’ils ne le feraient pas plus maintenant.