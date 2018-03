NEW YORK — Deux personnes sont mortes et trois autres ont été gravement blessées après qu’un hélicoptère se soit abîmé dimanche dans le détroit de l’East River à New York au crépuscule.

La police a indiqué qu’une sixième personne, le pilote, a réussi à s’extirper de l’engin pour ensuite être secourue par un bateau qui passait par là.

L’hélicoptère de couleur rouge était affrété pour une séance de photos quand il a sombré près de la résidence officielle du maire, Gracie Mansion. Une flottille de bateaux s’est précipitée pour rechercher des survivants.

Une vidéo tournée par un passant et publiée sur Twitter laisse voir un hélicoptère tenter de se poser sur l’eau. Il a ensuite basculé sur le côté tandis que ses rotors frappaient l’eau avec violence.

L’appareil — un Eurocopter AS350, est un modèle utilisé par des entreprises de tourisme.

Des témoins ont raconté à un média local que l’eau s’est infiltrée rapidement dans l’appareil.

«C’est de l’eau froide. Il a coulé très rapidement, a déclaré Mary Lee au New York Post. Avant que nous puissions arriver sur les lieux, nous ne le voyions déjà plus. Il était sous la surface.»

Des plongeurs de la police et des services d’incendie ont sorti les cinq passagers de l’hélicoptère.

Une porte-parole de la Federal Aviation Administration a indiqué que l’accident est survenu peu après 19 h.