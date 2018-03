DUBLIN — Le chanteur country américain Tim McGraw s’est effondré sur scène pendant un spectacle dimanche soir à Dublin, en Irlande.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, son épouse, la chanteuse Faith Hill, affirme que l’artiste âgé de 50 ans a souffert d’une importante déshydratation et qu’il n’était pas question qu’il revienne sur scène pour le moment.

Un porte-parole de Tim McGraw a ensuite émis un communiqué précisant que le chanteur avait été traité sur les lieux du spectacle par une équipe médicale et qu’il allait s’en tirer.

Tim McGraw se produisait dans le cadre du festival Country to Country au Royaume-Uni. Il avait donné des concerts vendredi soir à Londres et le lendemain à Glasgow.

Son épouse et lui doivent entreprendre le 29 mai prochain à Richmond, en Virginie, une tournée de 29 villes nord-américaines intitulée Soul2Soul qui s’arrêtera notamment à Hamilton et à London, en Ontario, les 18 et 19 juin.