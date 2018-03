NEW DELHI — Des dizaines de milliers de fermiers indiens qui, dans certains cas, marchaient parfois depuis six jours sont arrivés lundi dans la capitale financière du pays pour réclamer l’annulation de leurs dettes, des prix plus justes pour leurs récoltes et d’autres formes d’aide.

Les fermiers, pour la plupart des pauvres, prévoyaient encercler le siège du gouvernement de l’État de Maharashtra, à Mumbaï. Plusieurs ont fait le parcours à pied malgré la chaleur suffocante.

Les fermiers demandent au gouvernement de garantir qu’ils recevront au moins 1,5 fois les coûts encourus lors de la production de leurs récoltes. Plusieurs d’entre eux cultivent depuis des générations des terres qu’ils ne possèdent pas et dont ils réclament maintenant la propriété.

L’agriculture fournit du travail à plus de la moitié des 1,3 milliard d’habitants de l’Inde, mais le secteur ne génère que 15 pour cent du PIB du pays.

Plusieurs fermiers ont été frappés de plein fouet par la sécheresse et la mauvaise gestion de l’eau.

Des récoltes infructueuses obligent les agriculteurs à emprunter à des taux élevés afin d’acheter des semences, de l’engrais et même de la nourriture pour leur bétail. Ils doivent parfois hypothéquer leurs terres et plusieurs sont poussés au suicide par la lourdeur de leurs dettes.

Lors d’une manifestation organisée l’an dernier dans l’État du Tamil Nadu, plusieurs fermiers agitaient les crânes, disaient-ils, de camarades qui avaient choisi de se donner la mort.