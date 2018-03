WASHINGTON — L’administration Trump a accusé la Russie, jeudi, d’avoir orchestré une longue campagne d’espionnage et de piratage des infrastructures américaines, et plus spécifiquement du réseau énergétique.

Elle a séparément imposé des sanctions à des dirigeants russes qui auraient interféré avec l’élection présidentielle de 2016.

Des responsables de la sécurité nationale des États-Unis ont dit que la police fédérale (le FBI), le département de la Sécurité intérieure et des agences du renseignement ont conclu que les renseignements russes et d’autres étaient responsables des attaques contre des cibles énergétiques américaines.

Ces attaques visaient notamment à infiltrer des réseaux informatiques, pour ensuite se familiariser avec les systèmes qui contrôlent les usines américaines et le réseau électrique.

Le gouvernement américain aurait aidé les entreprises du secteur de l’énergie à expulser les pirates russes de tous les systèmes compromis, mais il n’est pas impossible que des brèches soient passées inaperçues.

Washington a aussi annoncé des sanctions contre une vingtaine de Russes qui auraient interféré avec l’élection présidentielle de 2016, y compris 13 individus ciblés le mois dernier par le procureur spécial Robert Mueller.

Un total de 19 Russes sont punis, dont un membre des renseignements militaires, en plus de cinq compagnies russes. On retrouve parmi celles-ci la firme Internet Research Agency, qui aurait orchestré une vaste campagne de désinformation en ligne pour influencer l’issue du scrutin.

Les sanctions annoncées jeudi gèlent les avoirs que ces individus ou entités pourraient posséder aux États-Unis et interdisent aux Américains de faire affaire avec eux.