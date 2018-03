TEMPE, Ariz. — Les images d’une vidéo montrant l’accident mortel ayant impliqué une voiture autonome dimanche soir dernier à Tempe, en Arizona, soulèvent de nouveaux doutes sur l’acuité de cette technologie.

Les images montrent que la victime, Elaine Herzberg, une piétonne âgée de 49 ans, est sortie d’une zone mal éclairée pour s’engager dans la rue à peine quelques moments avant d’être percutée par le véhicule utilitaire sport (VUS) de marque Volvo.

Les phares du véhicule n’ont éclairé Mme Herzberg qu’une seconde ou deux avant l’impact. Ce détail révèle qu’il n’est pas certain que la voiture aurait pu s’arrêter à temps.

Lorsque la piétonne a été happée, le VUS de la compagnie Uber était en mode de conduite autonome. Les images montrent que quelques moments avant l’impact, la personne assise derrière le volant avait la tête baissée.

La chef de police de Tempe, Sylvia Moir, doute qu’une faute puisse être imputée au véhicule. Cependant, deux experts interrogés par l’agence Associated Press après avoir vu la vidéo affirment que les détecteurs du véhicule auraient dû capter à temps la présence d’Elaine Herzberg et freiner avant l’impact.

Bryant Walker Smith, de l’Université de la Caroline du Sud, affirme que même si la vidéo ne montre pas toutes les circonstances de l’incident, il est fort probable que le système de conduite autonome ait fait défaut.

L’analyste Sam Abuelsmaid, de la firme technologique centre Navigant Research, ajoute que les systèmes de détection radar et au laser de ces véhicules autonomes perçoivent les objets dans l’obscurité beaucoup mieux que les humains et les caméras et que Mme Herzberg était à l’intérieur du périmètre de détection du VUS.

La mort d’Elaine Herzberg était le premier décès de piéton causé par une voiture autonome. À la suite de cet accident, Uber a décidé de suspendre tous ses essais.