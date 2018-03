WASHINGTON — Le président américain Donald Trump a finalement apposé sa signature sur un accord budgétaire de 1 300 milliards $ US vendredi, quelques heures après avoir menacé d’y opposer son veto et de paralyser le gouvernement.

Donald Trump s’est tout de même dit «très déçu» de cette sur loi de financement de l’État fédéral, en partie parce qu’elle ne soutient pas entièrement son projet de construire un mur à la frontière avec le Mexique et parce qu’elle n’aborde pas la question des «Dreamers», ces 700 000 jeunes immigrants sans statut protégés par un programme qu’il souhaite éliminer.

Mais Trump a vanté les dépenses militaires accrues qu’elle prévoit et a dit n’avoir «d’autre choix que de financer (l’)armée».

Il a finalement donné son feu vert à la loi peu après avoir provoqué un dernier mélodrame, par une publication théâtrale sur Twitter indiquant qu’il envisageait d’opposer son veto.

Avec le Congrès déjà en congé et une paralysie gouvernementale imminente, cette menace était en porte-à-faux avec des membres haut placés de sa propre administration et avec le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, qui avait exprimé jeudi son appui au projet de loi, destiné à financer l’État américain jusqu’en septembre. La Maison-Blanche avait également publié un communiqué officiel selon lequel le président signerait la loi — ce qu’il a bel et bien fait, quelques heures plus tard.

Interrogé quant à son message contradictoire sur les réseaux sociaux, Trump a dit s’être «penché très sérieusement sur le veto», mais s’être résigné «en raison des gains incroyables» pour l’armée.

«Mon plus haut devoir est de garder les États-Unis sûrs», a-t-il déclaré.

Il a néanmoins lancé un avertissement à l’intention du Congrès: «Je ne signerai jamais un autre projet de loi comme ça.»