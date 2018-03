VATICAN — Le pape François a entamé la Semaine Sainte, en célébrant la messe du Dimanche des Rameaux, au Vatican.

Le Souverain pontife a béni les rameaux et les branches d’olivier sur la Place Saint-Pierre de Rome.

Le pape, âgé de 81 ans, participera cette semaine à plusieurs cérémonies qui mèneront jusqu’à Pâques.

Vendredi, il assistera au traditionnel Chemin de croix avec des milliers de fidèles. Samedi, il présidera la veillée pascale à la Basilique Saint-Pierre.

Dimanche, le Saint-Père célébrera la messe de Pâques, soulignant la résurrection du Christ, et donnera sa bénédiction «Urbi et Orbi», «à la Ville et au Monde».