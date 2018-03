MOSCOU — Le bilan de l’incendie qui a ravagé dimanche un centre commercial de l’est de la Russie s’élevait lundi à 64 morts.

L’incendie du centre commercial Winter Cherry à Kemerovo, une ville de Sibérie, située à environ 3000 kilomètres à l’est de Moscou, a été éteint lundi matin après avoir brûlé toute la nuit.

Certaines des victimes ont été trouvées dans un cinéma.

Soixante-quatre décès ont été confirmés lorsque les pompiers ont fini de se frayer un chemin à travers les quatre étages du centre commercial, a déclaré le ministre des Situations d’urgence, Vladimir Poutchkov, lors d’un point de presse télévisé.

Six des corps n’ont pas encore été récupérés. M. Puchkov n’a pas indiqué combien de victimes étaient des enfants.

Dix personnes ont été hospitalisées. La ministre de la Santé, Veronika Skvortsova, qui a visité l’hôpital de Keremovo où les victimes étaient traitées, a déclaré à la télévision publique russe que le patient dans l’était le plus grave est un garçon de 11 ans qui a sauté du quatrième étage. Les parents du garçon et le frère cadet sont morts dans l’incendie, a déclaré Mme Skvortsova.

Un comité d’enquête a déclaré que quatre personnes ont été arrêtées pour être interrogées, mais que la cause de l’incendie qui a débuté dimanche soir au dernier étage de l’édifice ne serait pas dévoilée pour le moment.

Les enquêteurs soupçonnent de la négligence et un non-respect des règles de sécurité incendie.

Des témoins ont indiqué que l’alarme d’incendie n’avait pas retenti et que le personnel n’avait pas fait évacuer le centre commercial.

Winter Cherry était l’un des lieux de divertissement pour enfants les plus populaires de Kemerovo, avec sa propre patinoire intérieure, son zoo et ses trampolines. Les habitants de Kemerovo ont déclaré que le centre commercial était rempli d’enfants et de leurs parents.

Note aux lecteurs: Cette version précise que l’incendie a eu lieu dimanche. Une version précédente indiquait qu’il a eu lieu lundi.