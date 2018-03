BEYROUTH — L’évacuation de la Ghouta orientale, en banlieue de Damas, s’est poursuivie mardi pour une sixième journée consécutive.

La presse syrienne rapporte que plus de 13 000 personnes, dont des rebelles et leurs proches, sont sorties depuis dimanche. Près de 7000 personnes ont été évacuées des villes d’Arben, d’Ein Terma, de Zamakar et de Jolba en fin de journée lundi.

Quelque 6000 personnes étaient parties pendant les deux journées précédentes, et 7000 autres avaient été évacuées la semaine dernière.

Les évacués sont transférés vers la province rebelle d’Idlib, dans le nord-ouest du pays, où un million d’autres personnes ont déjà trouvé refuge. L’ONU et des organisations humanitaires affirment que les conditions qui prévalent dans les camps de réfugiés sont catastrophiques.

La province est aussi occasionnellement le théâtre de frappes aériennes américaines, russes et syriennes qui ciblent les marchés, les hôpitaux, les écoles et les bases des insurgés.

L’évacuation de la Ghouta orientale semble devoir être un de plus importants transferts organisés de population depuis le début de la guerre civile syrienne il y a sept ans. L’opération est rendue possible grâce à une entente négociée par la Russie, mais l’ONU y voit plutôt des déplacements forcés.

Le réseau de télévision Al-Manar, qui est lié au groupe militant libanais Hezbollah, rapporte que des milliers d’autres personnes devraient quitter la Ghouta orientale, mais que les négociations achoppent pour le moment sur la question d’un échange de prisonniers.