LONDRES — La fille d’un ancien espion russe empoisonnée avec un agent neurotoxique en compagnie de son père prend rapidement du mieux, a annoncé jeudi l’hôpital où ils sont soignés.

L’état de santé de Ioulia Skripal n’est plus jugé critique, mais son père Sergueï est toujours gravement malade.

L’agence Salisbury NHS Trust, qui supervise l’hôpital où sont soignés le père et la fille, a dit que la jeune femme de 33 ans «prend rapidement du mieux et elle n’est plus dans un état critique. Son état est maintenant stable.»

La directrice médicale de l’hôpital de Salisbury a dit qu’elle répond bien aux traitements, mais qu’elle continue à recevoir des soins spécialisés 24 heures par jour.

Les deux victimes ont été retrouvées inconscientes dans un parc de Salisbury le 4 mars et les responsables britanniques affirment qu’elles avaient été attaquées avec un agent neurotoxique soviétique de qualité militaire. La police dit qu’elles y ont probablement été exposées sur la porte d’entrée de la résidence de M. Skripal, là où la plus forte concentration du produit a été retrouvée.

Moscou nie avoir quoi que ce soit à voir dans cette affaire, qui a dégénéré en crise diplomatique entre le Kremlin et l’Occident. Plus d’une vingtaine de pays, dont le Canada, ont annoncé l’expulsion de plus de 150 diplomates russes, et Moscou a promis de répliquer de la même manière.