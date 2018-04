VATICAN — Des dizaines de milliers de fidèles se sont rassemblés dimanche sur la Place Saint-Pierre-de-Rome pour assister à la messe de Pâques, célébrée par le pape François.

Les pélerins ont dû se soumettre à des mesures de sécurité très strictes pour entrer sur le site.

Du balcon de la Basilique Saint-Pierre, le Saint-Père offrira sa bénédiction «Urbi et Orbi»-«A la Ville et au Monde», et livrera son message de Pâques.

Avant la cérémonie, le Saint-Père a écrit sur Twitter, que «c’est en ce jour de la Résurrection du Christ que notre foi est née, et que cette expérience est au coeur du message chrétien».