SÉOUL, Corée, République de — Le dictateur nord-coréen Kim Jong Un a tapé des mains alors qu’il assistait, en compagnie de son épouse et de centaines d’autres citoyens, à un rare concert offert par des vedettes de la musique pop sud-coréenne à Pyongyang.

L’événement met en lumière le dégel des relations entre les deux nations rivales après des années de tensions au sujet du programme nucléaire de la Corée du Nord.

Un groupe d’artistes sud-coréens, incluant la formation féminine très populaire Red Velvet, s’est envolé vers Pyongyang au cours de la fin de semaine pour présenter deux spectacles dans la capitale nord-coréenne, dimanche et mardi.

Les médias sud-coréens portaient une attention particulière à la réaction que provoquerait Red Velvet sur le public du Nord.

Kim Jong Un a fait une visite surprise au spectacle de dimanche en compagnie de son épouse Ri Sol Ju, de sa soeur Kim Yo Jong et d’autres cadres supérieurs du régime. Le dictateur a applaudi durant le spectacle et a serré la main aux artistes, allant même jusqu’à prendre une photo avec eux, d’après les faits rapportés par un pool de journalistes envoyé à Pyongyang.

Un court extrait de reportage télévisé montre Kim Jong Un, vêtu d’un habit foncé rappelant celui de Mao, frappant des mains depuis une loge au balcon alors que le poète et ministre de la Culture sud-coréen, Do Jong-hwan, s’incline et salue la foule de spectateurs nord-coréens qui se trouve au parterre.

«Nous devrions organiser fréquemment des performances culturelles et artistiques », a dit Kim Jong Un aux artistes. Citant le thème du spectacle «Le printemps arrive», le leader nord-coréen aurait demandé aux artistes de transmettre le message au président du Sud Moon Jae-in qu’un événement similaire devrait être organisé à l’automne à Séoul, selon ce qu’a rapporté l’un des artistes.

Kim Jong Un a aussi souligné la présence du groupe de chanteuses pop Red Velvet.

«Il y avait des gens intéressés à savoir si j’allais venir voir Red Velvet. J’avais d’abord prévu assister au spectacle de mardi, mais je suis venu aujourd’hui après avoir ajusté mon horaire, aurait-il mentionné. Je vous remercie pour ce genre de cadeau offert aux citoyens de Pyongyang.»

C’était la première fois qu’un leader nord-coréen assistait à un tel concert d’artistes du Sud. La dernière fois qu’un artiste pop du Sud avait présenté un spectacle au Nord remonte à 2005.

Les spectateurs ont agité leurs mains depuis leur siège lorsque tous les artistes sud-coréens se sont réunis pour entonner l’air populaire «Notre souhait est l’unification», peut-on voir sur les extraits vidéo.