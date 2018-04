BEYROUTH — Le plus puissant groupe rebelle toujours présent dans la Ghouta orientale, en banlieue de Damas, a entrepris lundi de se replier de la ville de Douma, ce qui pourrait permettre au régime de reprendre le contrôle de la région.

Les premiers hommes de l’Armée de l’Islam sont sortis de Douma tôt lundi, dans le cadre d’une entente qui verra la ville repasser entre les mains des forces de Bachar el-Assad, selon l’agence de presse SANA.

Les rebelles ont pris le chemin de Jarablus, une ville du nord de la Syrie, une région que se partagent les forces syriennes et turques.

Le gouvernement syrien a envoyé 50 autocars à Douma pour évacuer les rebelles, rapporte SANA, mais seulement une poignée d’entre eux étaient partis en milieu de journée.

L’Observatoire syrien des droits de la personne, à Londres, a dit que certaines factions au sein de l’Armée de l’Islam refusent de céder la ville au régime Assad.

Plus de 100 000 civils seraient coincés à Douma.

L’offensive russe et syrienne dans la Ghouta orientale a fait au moins 1600 morts, selon l’Observatoire. Plus de 120 000 personnes ont aussi été chassées de chez elles. Quelque 40 000 rebelles et des membres de leurs familles sont partis pour le nord de la Syrie.