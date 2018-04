PÉKIN, Chine — La Chine annonce mercredi l’imposition de nouveaux droits de douane d’une valeur de 50 milliards $ à une série de produits importés des États-Unis, dont les fèves de soya, les avions et les véhicules automobiles.

Cette escalade de la dispute commerciale opposant Washington et Pékin a été annoncée deux jours après que la Chine ait imposé des droits de douane sur des importations américaines d’une valeur de 3 milliards $ US, dont la viande de porc, les noix et les fruits de même que certains tuyaux d’alliage.

Le gouvernement chinois a pris ces mesures en représailles à la décision du président des États-Unis, Donald Trump, d’imposer des droits sur les importations d’acier et d’aluminium.

Au début du mois de mars, il a signé un décret prévoyant la hausse de 25 pour cent de tarifs douaniers américains sur les importations d’acier et de 15 pour cent sur les importations d’aluminium pour répondre à ce qu’il décrivait comme des pratiques déloyales de la Chine.