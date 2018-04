MOSCOU — La fille de l’ancien espion russe Sergueï Skripal indique dans un communiqué diffusé par la police britannique qu’elle reprend des forces quotidiennement et qu’elle est reconnaissante pour l’intérêt généré par cette affaire.

Ioulia Skripal a dit jeudi qu’elle s’est réveillée il y a plus d’une semaine après que son père et elle eurent été empoisonnés par un agent neurotoxique dans la ville de Salisbury, dans le sud-ouest du Royaume-Uni, le 4 mars.

La femme de 33 ans a remercié ceux qui leur sont venus en aide. Elle demande le respect de son intimité et de celle de sa famille pendant sa convalescence.

De son côté, la télévision publique russe a diffusé ce qui serait l’enregistrement d’une conversation téléphonique entre Mme Skripal et sa cousine en Russie. L’authenticité de l’enregistrement n’a pas été confirmée, mais on entend celle qui serait Mme Skripal dire que son père et elle vont bien, qu’il dort beaucoup et que sa santé n’a pas été endommagée de manière irréparable.

L’hôpital où ils sont soignés affirme toutefois que l’état de santé de M. Skripal demeure critique, mais confirme que Mme Skripal va mieux.

La chaîne Rossia TV explique avoir obtenu l’enregistrement de la nièce de M. Skripal, Viktoria, qui habite Moscou.

Londres accuse Moscou d’avoir utilisé un agent neurotoxique soviétique pour attaquer M. Skripal et sa fille. La crise diplomatique qui a suivi a entraîné l’expulsion de dizaines de diplomates russes et occidentaux.