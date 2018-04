WASHINGTON — L’administration Trump a imposé vendredi des sanctions à sept oligarques et 17 compagnies russes en raison de ce que les États-Unis ont appelé «l’activité maligne» de la Russie à travers le monde.

Le département du Trésor a précisé que 12 compagnies détenues par ces oligarques sont aussi visées, en plus d’une entreprise publique d’armes à feu et d’une banque.

Des membres de l’administration Trump expliquent que ces sanctions visent à punir Moscou pour la globalité de son attitude conflictuelle, notamment ses activités en Crimée et dans l’est de l’Ukraine, son appui au président syrien Bachar el-Assad, son cyberpiratage et ses attaques envers la démocratie occidentale.

Les États-Unis ont puni 189 Russes ou entités russes depuis que Donald Trump a pris le pouvoir l’an dernier.

On compte plusieurs membres de la garde rapprochée de M. Poutine parmi les individus ciblés par les plus récentes sanctions, entre autres Kirili Shamalov, qui est possiblement le gendre de M. Poutine; Igor Rotenberg, le fils d’Arkadi Rotenberg, un ami d’enfance de M. Poutine; et Alexei Miller, qui dirige depuis longtemps le géant Gazprom.

Les sanctions gèlent les avoirs de ces individus et entités dans toute juridiction américaine et interdisent aux Américains de transiger avec eux.