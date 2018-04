NEW YORK — Vérification faite par l’Associated Press, et contrairement à ce que vous pouvez avoir lu ou entendu ailleurs, voici quelques-uns des événements les plus extraordinaires qui ne se sont pas produits cette semaine…

—————

FAUX: Les Canadiens pourraient être emprisonnés ou mis à l’amende pour ne pas avoir utilisé le pronom approprié au genre d’une personne

EN FAIT: Non, les Canadiens ne peuvent pas être jetés en prison simplement pour avoir employé «il» ou «elle» lorsque la personne à qui ils font référence utilise un autre pronom pour parler d’elle-même. Un article publié par le site The Daily Signal affirme qu’en vertu d’une loi promulguée l’an dernier, les gens qui n’emploient pas le pronom approprié pour désigner une personne transgenre peuvent être accusés de crime haineux. La loi a ajouté l’identité et l’expression de genre à la liste des domaines pouvant donner lieu à de la discrimination selon la Charte des droits et libertés du Canada. Elle a aussi amendé le Code criminel du pays afin de protéger les personnes transgenres des discours haineux. Mais les experts canadiens en droit et en liberté d’expression soutiennent que la seule utilisation d’un pronom non approprié n’est pas suffisante pour mener à des accusations de crime haineux.

————–

FAUX: Un tribunal ordonne à Obama de rembourser 400 millions $ US

EN FAIT: Des articles publiés sur le web ont rapporté à tort qu’une cour fédérale avait ordonné à l’ancien président Barack Obama de «restituer» 400 millions $ au gouvernement américain, somme qui aurait été perdue lors d’une transaction avec des Iraniens «partisans de la ligne dure». L’une des versions diffusées par le site de Conservative Nation pousse la chose encore plus loin en alléguant que la Cour suprême des États-Unis a rejeté l’appel de M. Obama relativement au jugement de la cour fédérale. Toutefois, la cour citée dans le texte n’existe pas alors que le juge mentionné ne fait pas partie de la magistrature fédérale.

————–