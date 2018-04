LONDRES — Vous pensiez envoyer un grille-pain ou une bouilloire au prince Harry et à Meghan Markle pour leur mariage? Et bien le couple préfère que vous preniez cet argent pour le verser à un organisme de bienfaisance.

Kensington Palace a annoncé lundi que le prince Harry et Meghan Markle avaient suggéré des organismes «qui représentent un éventail d’enjeux sur lesquels ils sont passionnés».

Ces causes font notamment la promotion de l’émancipation des femmes, de la conservation, et du sport comme outil de changement social et aident les patients atteints du VIH.

Parmi les organisations, on retrouve la Children’s HIV Association, Crisis, la Myna Mahila Foundation et Scotty’s Little Soldiers — qui aide les enfants endeuillés de leurs parents soldats.

Il y a aussi StreetGames, Surfers Against Sewage et la Wilderness Foundation du Royaume-Uni.

Le mariage de prince Harry et de Meghan Markle aura lieu le 19 mai au château de Windsor.