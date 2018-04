BERLIN — La facture des pertes assurées causées par des catastrophes a grimpé à 144 milliards $ US en 2017, soit le montant le plus élevé de l’histoire, a indiqué mardi le réassureur Swiss Re.

La firme helvétique a précisé que les pertes engendrées par les catastrophes humaines ou naturelles ont coûté 337 milliards $ US en 2017, soit deux fois plus que pendant l’année précédente et le deuxième montant le plus élevé après celui de 2011.

Les pertes économiques ont principalement été causées par les ouragans Harvey, Irma et Maria qui ont frappé les Caraïbes et les États-Unis l’an dernier. Ils ont conjointement été responsables de pertes totales de 217 milliards $ US et assurées de 92 milliards $ US.

Il s’agit de la deuxième saison des ouragans dans l’Atlantique la plus coûteuse après celle de 2005.

Les feux de forêt ont causé des pertes assurées de 14 milliards $ US l’an dernier.