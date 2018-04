VATICAN — Huit victimes du pédophile le plus tristement célèbre de l’histoire de l’Église catholique réclament un dédommagement à la Légion du Christ, en compensation pour les agressions sexuelles et les traumatismes psychologiques qu’elles disent avoir subis.

Les hommes, dont certains voient leurs problèmes financiers et de santé s’accumuler avec l’âge, ont transmis au leadership de la Légion une lettre dans laquelle ils demandent d’être publiquement reconnus comme des victimes du père Marcial Maciel.

Cet ordre religieux installé au Mexique comptait parmi les congrégations catholiques dont la croissance était la plus robuste, jusqu’à ce qu’on découvre que le père Maciel était un toxicomane qui agressait sexuellement ses séminaristes, qui a eu trois enfants et qui avait créé une sorte de culte pour camoufler sa double vie.

Le Vatican était au fait d’allégations à son sujet depuis les années 1950, mais n’a sévi qu’en 2006. Le père Maciel est mort en 2008.

Dans leur lettre, dont l’Associated Press a obtenu copie, les victimes réclament le rétablissement de la commission de compensation créée par le Vatican après la découverte des crimes du père Maciel, afin d’étudier leurs dossiers. Ils expliquent ne pas avoir approché la commission à l’époque pour différentes raisons et déplorent qu’elle n’ait pas communiqué avec eux.

Les hommes, tous des Mexicains, sont à l’origine de la première plainte formelle contre le père Maciel, en 1998. La Légion a ensuite entrepris de démolir leur crédibilité pendant plusieurs années, en leur reprochant notamment de salir la réputation d’un homme perçu comme un saint vivant par ses fidèles et louangé par le pape Jean Paul II et ses cardinaux.

Le Vatican a finalement conclu que les victimes disaient vrai et la Légion a publié de longues excuses en 2014.

Le Vatican a condamné le père Maciel en 2006 à une vie de pénitence et de prière pour expier ses crimes. Le pape Benoît XVI a ensuite pris le contrôle de l’ordre religieux et la commission de compensation active entre 2011 et 2014 a versé une somme inconnue à douze victimes.

Dans leur lettre en date du 26 mars, les huit hommes demandent d’être reconnus comme des victimes du père Maciel et qu’on reconnaisse les torts «moraux, psychologiques et spirituels» qui leur ont été infligés par la campagne de la Légion du Christ.