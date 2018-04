WASHINGTON — Le président américain, Donald Trump, a annoncé vendredi soir que des frappes militaires contre la Syrie étaient «en cours», en riposte à une attaque chimique imputée au régime de Bachar Al-Assad.

Depuis la Maison-Blanche, Donald Trump a fait état d’une opération «conjointe» avec la France et le Royaume-Uni.

Des explosions ont illuminé le ciel au-dessus de la capitale syrienne, tandis que le président américain s’adressait à la nation dans un message télévisé.

Ces «frappes de précision» ciblent le programme d’armes chimiques syrien, a-t-il précisé, et sont le «résultat direct» de l’incapacité de la Russie à empêcher l’utilisation de ces armes contre des civils.

«À l’Iran et à la Russie, je demande: quel genre de nation veut être associée aux meurtres de masse d’hommes, de femmes et d’enfants innocents?», a lancé Donald Trump.

Les États-Unis se disent prêts, avec leurs alliés, à maintenir la pression sur le régime «criminel» de Bachar Al-Assad jusqu’à ce qu’il cesse de s’en prendre à son propre peuple avec des armes interdites.

Le président américain n’a pas fourni de détails sur cette opération militaire conjointe, mais elle devait comprendre un barrage de missiles de croisière.

La décision de riposter, après plusieurs jours de délibération, marque la seconde offensive contre la Syrie sous Donald Trump. Il y a presque exactement un an, les États-Unis avaient lancé des missiles Tomahawk pour dissuader le régime Al-Assad d’avoir à nouveau recours à des armes chimiques.

Le Canada pointe aussi Al-Assad du doigt

Un peu plus tôt dans la soirée, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, avait à son tour pointé le gouvernement syrien du doigt pour l’attaque chimique de samedi dernier.

«Quand il est question de l’utilisation d’armes chimiques, il est clair pour le Canada que des armes chimiques ont été utilisées et qu’elles ont été utilisées par le régime Assad», a déclaré la ministre.

L’attaque avait fait plus de 40 morts et quelque 500 blessés, dont des femmes et des enfants, à Douma, une enclave tenue par les rebelles à proximité de Damas.

Le gouvernement syrien rejette toute responsabilité et la Russie a même suggéré que le Royaume-Uni ou encore Israël serait plutôt à blâmer.

La ministre Freeland a précisé que le Canada collabore avec organisations non gouvernementales pour récolter des preuves que des crimes de guerre ont été commis.

«Bien sûr, il est important pour le Canada d’être un pays qui agit en se basant sur des faits. Mais il est également important pour nous d’être conscients des tactiques de distraction que certains acteurs mondiaux emploient aujourd’hui et de ne pas permettre à ces tactiques de fonctionner.»

«Nous avons observé une tendance qu’ont les acteurs dans le monde aujourd’hui à se comporter de manière répréhensible, puis à se montrer assez habiles en tentant de brouiller le cartes et de ne pas assumer leur responsabilité»

Le premier ministre Justin Trudeau a toutefois écarté la possibilité d’une participation canadienne aux frappes contre la Syrie.