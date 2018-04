PRAGUE, République tchèque — Le cinéaste américain d’origine tchèque Milos Forman, qui a obtenu les Oscar de meilleur réalisateur pour ses films «Vol au-dessus d’un nid de coucou» et «Amadeus», est décédé à l’âge de 86 ans.

Sa veuve a annoncé la nouvelle, précisant qu’il s’est éteint paisiblement en compagnie de ses proches à la suite «d’une maladie».

Parmi ses nombreux autres films, on remarque «Larry Flint», qui a obtenu un Ours d’or à Berlin, «Les Fantômes de Goya», «Hair» et «Man on The Moon».

Milos Forman est né en 1932 à Caslav, dans l’ancienne Tchécoslovaquie. Il a perdu ses parents très jeunes, lorsque ceux-ci ont été tués dans les camps de concentration nazis durant la Deuxième Guerre mondiale.

Il a quitté son pays en 1968 lors du Printemps de Prague, d’abord pour Paris puis pour New York. Il a été naturalisé Américain en 1977.