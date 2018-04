Des journalistes du New York Times et du magazine The New Yorker ont reçu lundi le prix Pulitzer, plus haute récompense du journalisme aux États-Unis, pour leur couverture de l’affaire Harvey Weinstein, qu’ils ont révélée au début d’octobre 2017.

Jodi Kantor et Megan Twohey, du New York Times, et Ronan Farrow, du New Yorker, ont été récompensés dans la catégorie la plus prestigieuse, celle du «journalisme d’intérêt public».

Le premier article du New York Times consacré aux agissements d’Harvey Weinstein, publié le 5 octobre, avait fait l’effet d’une bombe. Il citait les témoignages de plusieurs femmes affirmant avoir été harcelées par le producteur hollywoodien, créateur du studio Miramax, notamment celui de l’actrice Ashley Judd.

Il rapportait aussi l’existence d’un accord à l’amiable conclu entre Weinstein et une autre actrice, Rose McGowan, payée 100 000$ en échange de son silence sur un incident survenu en 1997. Plus tard, la comédienne a affirmé qu’il s’agissait d’un viol.

Cinq jours seulement après la publication de l’article du New York Times, le New Yorker mettait en ligne un long article évoquant d’autres accusations visant Weinstein.

Trois femmes, dont l’actrice italienne Asia Argento, affirmaient avoir été violées par le producteur.

L’affaire a déclenché une lame de fond à Hollywood et bien au-delà, faisant tomber au passage des dizaines d’hommes de pouvoir dans les domaines du cinéma, de la télévision, des médias et de la politique.