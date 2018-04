Barbara Bush, femme de l’ancien président américain George H. W. Bush et mère de l’ancien président George W. Bush, est décédée à l’âge de 92 ans, a annoncé mardi un porte-parole de la famille.

Statement by the Office of @GeorgeHWBush on the passing of Barbara Pierce Bush this evening at the age of 92. pic.twitter.com/c6JU0xy6Vc — Jim McGrath (@jgm41) April 17, 2018

Celle qui était surnommée simplement «Bar» avait décidé il y a quelques jours de cesser son traitement médical et de recevoir des soins palliatifs puisque son état de santé était déclinant. Elle était atteinte d’une maladie pulmonaire chronique et d’insuffisance cardiaque. À la suite d’une série de visites à l’hôpital, elle a préféré demeurer à son domicile du Texas avec sa famille.

Barbara Pierce est née en 1925 dans une banlieue aisée de New York. Elle s’est mariée en 1945 à Georges W.H. Bush, qui est devenu plus tard vice-président des États-Unis de 1981 à 1989 et président de 1989 à 1993. Le couple a eu six enfants, dont Georges W. Bush, qui a aussi occupé le Bureau ovale de 2001 à 2009, et Jeb Bush, qui a été gouverneur de la Floride de 1999 à 2007 et candidat aux primaires présidentielles pour le Parti républicain en 2016.

La famille Bush a vécu au Connecticut et en Californie avant de s’établir pour de bon au Texas. Georges W.H. Bush a fait fortune dans l’industrie pétrolière, avant de s’engager en politique, avec l’appui de Barbara. Elle l’a suivi dans ses nombreuses nominations; à New York lorsqu’il était ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, en Chine lorsqu’il a été nommé envoyé spécial et à Washington,lorsqu’il dirigeait la CIA. Au cours de ce dernier mandat, Barbara Bush a souffert d’une profonde dépression. Elle n’a pas reçu d’aide médicale, mais elle est devenue plus sensibles aux enjeux de santé mentale.

La popularité de Barbara Bush a grandi pendant le mandat de son mari comme vice-président des États-Unis. Elle a aussi commencé à s’engager à l’époque pour la cause de la littératie, autant pour les enfants que les adultes.

Lorsque les Bush ont déménagé dans la Maison-Blanche, les médecins ont découvert que «Bar» était atteinte d’une maladie qui affectait sa glande thyroïde, ce qui faisait en sorte que ses yeux devenaient rouges. Elle a reçu des traitements, tout en maintenant ses engagements publics. Elle a par ailleurs mis sur pied la Barbara Bush Foundation for The Family Literacy, en plus d’écrire des livres pour amasser des fonds pour l’apprentissage de l’écriture et de la lecture.

Barbara Bush a continué à prendre action en faveur de la littératie à la suite de son départ de la Maison-Blanche. Elle a aussi soutenu ses fils dans leur engagement politique.