HOUSTON — Barbara Bush, l’ancienne première dame aux cheveux enneigés qui s’est démarquée par son franc-parler et son style sans prétention, s’est éteinte mardi. Elle avait 92 ans.

Le porte-parole de la famille Jim McGrath a confirmé la nouvelle dans un communiqué. La cause de son décès n’était pas encore connue.

En 1988, lors de l’élection de son mari George H. W. Bush à la présidence, Mme Bush avait amené un style différent à Washington, avec ses colliers de fausses perles et sa crinière blanche ondulée.

«Avec moi, tu as ce que tu vois. Je ne me présente pas à la présidence — c’est George Bush qui se présente», avait-elle dit à la Convention républicaine de 1988, lorsque son époux, alors vice-président, avait été désigné pour succéder au président de l’époque, Ronald Reagan.

Les Bush, qui se sont mariés le 6 janvier 1945, détiennent le record du plus long mariage parmi tous les autres couples présidentiels.

Et Barbara Bush était l’une des deux seules premières dames qui étaient également mère d’un président des États-Unis. L’autre était Abigail Adams, épouse de John Adams et mère de John Quincy Adams.

«J’ai eu le meilleur emploi aux États-Unis», a-t-elle écrit dans une autobiographie publiée en 1994. «Chaque jour était intéressant, gratifiant et parfois, c’était juste du plaisir à l’état pur.»

Dimanche, le porte-parole Jim McGrath avait déclaré que l’ancienne première dame avait décidé de refuser d’autres traitements médicaux pour ses problèmes de santé, préférant recevoir des soins palliatifs à sa résidence de Houston. Elle avait récemment été hospitalisée pour des problèmes de coeur et de poumons.

«Une femme unique»

«Ma chère mère est décédée à l’âge de 92 ans. Laura, Barbara, Jenna et moi-même sommes tristes, mais nos âmes sont en paix parce que nous savons que la sienne l’était aussi», a déclaré l’ancien président George W. Bush.

«Barbara Bush a été une première dame sensationnelle, une femme unique qui a amené de la légèreté, de l’amour et de l’alphabétisation à des millions (de personnes). Pour nous, elle était tellement plus. Maman nous a gardés alertes et a continué de nous faire rire jusqu’à la fin. J’ai été chanceux d’avoir Barbara Bush comme mère.»

Barbara Bush pouvait parfois adopter un ton corrosif en privé, mais en public, elle affichait l’image d’une femme qui s’est sacrifiée pour son mari, qu’elle appelait son «héros».

Son image de grand-mère a parfois suscité les railleries de certains qui trouvaient qu’elle ressemblait davantage à la mère du président qu’à sa femme. Les animateurs d’émissions de fin de soirée l’ont parfois même comparée à George Washington.

Huit ans après avoir quitté la capitale américaine, Mme Bush était avec son mari, derrière leur fils lorsque ce dernier a été assermenté président en 2001. Le couple était retourné quatre ans plus tard pour le second mandat de George W. Bush.

Ses opinions gardées secrètes

Mme Bush insistait pour dire qu’elle n’avait jamais essayé d’influencer les idées de son mari.

«Je ne me mêle pas de son bureau. Et il ne se mêle pas de ma maison», avait-elle lancé.

Dans son autobiographie, elle a raconté avoir fait attention de garder ses opinions pour elle-même pendant que son mari était président. Mme Bush avait d’ailleurs révélé qu’elle était en désaccord avec lui sur deux enjeux: elle était pour l’avortement et contre la vente d’armes d’assaut.

«Je croyais honnêtement, et je crois toujours, que l’opinion de la personne qui est élue est la seule que le public a le droit de connaître», a-t-elle expliqué.

Elle avait aussi confié avoir souffert d’une dépression pendant les années 1970. «Nuit après nuit, George me tenait dans ses bras pendant que je pleurais, et que j’essayais d’expliquer comment je me sentais. Je me demande presque pourquoi il ne m’a pas quittée.»

Barbara Bush a élevé cinq enfants: George W. Jeb, Neil, Marvin et Dorothy — de son surnom Doro. Une sixième fillette, Robin, est décédée des suites d’une leucémie à l’âge de 3 ans.

Dans un discours livré en 1985, Mme Bush avait témoigné du stress qu’elle avait vécu en élevant une famille avec un mari rempli d’ambitions politiques.

«(Il y avait aussi) des moments plus cahoteux — pas beaucoup, mais quelques-uns — pendant lesquels je sentais que je n’aurais plus jamais, jamais de plaisir, et j’avais l’impression que George Bush, dans son excitation de lancer une petite compagnie et de voyager autour du monde, avait, lui, beaucoup de plaisir», avait-elle relaté.

Une longue histoire d’amour

Dans une collection de lettres du couple qui ont été publiées en 1999, George H. W. Bush avait ajouté une note qu’il avait laissée à sa femme en 1994.

«Tu m’as donné de la joie comme peu d’hommes l’ont connue. Tu as fait de nos garçons des hommes en les faisant pleurer, et, tout de suite après, en les aimant. Tu as aidé Doro à devenir la plus gentille, la meilleure fille dans tout le monde entier», avait-il écrit.

«J’ai peut-être grimpé la plus haute montagne dans le monde, mais même cela ne peut pas rivaliser avec le fait d’être le mari de Barbara.»

Barbara Bush, de son nom de fille Pierce, est née à Rye, à New York. Son père était l’éditeur des magazines McCall et Redbook.

Après avoir fréquenté le Smith College pendant deux ans, elle a marié un jeune aviateur naval portant le nom de George Herbert Walker Bush. Elle avait 19 ans.

Après la Deuxième Guerre mondiale, le couple a déménagé au Texas, où George H. W. Bush a fait fortune dans la filière du pétrole. C’est là que George H. W. Bush a commencé sa carrière politique — il est devenu représentant de la région de Houston à compter des années 1960.