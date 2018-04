MADRID — Le groupe séparatiste basque ETA devrait annoncer sa dissolution finale dès la première fin de semaine du mois de mai, selon ce que rapporte un diffuseur local.

La chaîne ETB, qui est habituellement bien informée des intentions de l’ETA, a fait cette annonce tard mercredi. Pour sa part, le quotidien basque Gara, qui adopte souvent des positions séparatistes, indiquait récemment que l’ETA pourrait être dissous avant l’été.

L’ETA a tué plus de 800 personnes — dont des policiers, des politiciens et des gens d’affaires — avant de renoncer à sa campagne armée pour l’indépendance basque en 2011 et de se débarrasser de son arsenal il y a un an. Sa dissolution marquera la fin d’un des derniers conflits nationalistes d’Europe.

La France et l’Espagne, où le groupe a perpétré la majorité de ses attaques violentes depuis 40 ans, réclamaient toutes deux son démantèlement. Le gouvernement espagnol considère que l’ETA est une organisation terroriste.

La chaîne ETB rapporte qu’un événement pour souligner la dissolution de l’ETA sera organisé dans le sud de la France, avant l’annonce officielle du groupe.