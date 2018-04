La police américaine était à la recherche dimanche soir d’un homme de 29 ans, soupçonné d’avoir tué au fusil semi-automatique quatre personnes et d’en avoir blessé deux autres dans un restaurant près de Nashville, avant d’être désarmé par un client et de s’enfuir, à moitié nu.

Le suspect, identifié comme Travis Reinking, souffrirait de troubles mentaux, selon la police du Tennessee.

Selon les autorités, il a utilisé un fusil semi-automatique de type AR-15. Cette arme est couramment employée dans les tueries de masse aux États-Unis, notamment dans celles qui avaient fait 58 morts à Las Vegas en octobre et 17 morts dans un lycée de Parkland, en Floride, en février dernier.

«Cela arrive trop souvent. Trop, c’est trop!» s’est exclamé le maire démocrate de Nashville, David Briley, en réclamant une «réforme globale de la législation sur les armes».

La fusillade a éclaté en pleine nuit, à 3h25, dans un restaurant de gaufres ouvert 24h/24 à Antioch, au sud-est de Nashville.

Trois des victimes sont mortes sur le coup et une quatrième est décédée à l’hôpital, selon la police, qui a précisé que deux autres personnes avaient été blessées.

Dans un précédent bilan, elle avait fait état de trois morts et au moins quatre blessés.

À l’intérieur du restaurant, l’assaillant a été neutralisé par un jeune homme du même âge que lui, qui a raconté son aventure lors d’une conférence de presse. Cet homme, James Shaw, est un «héros», ont affirmé le maire de la ville et le responsable local de la police.

L’intéressé a expliqué comment il avait vu l’assaillant tirer depuis l’extérieur à travers la vitre du restaurant.

Puis, au moment où le tireur s’est interrompu pour recharger son arme — ou bien lorsque l’arme s’est enrayée —, «je me suis décidé (à intervenir), parce qu’il n’y avait pas moyen de bloquer cette porte, et donc s’il parvenait (à rentrer), il allait me tuer», a raconté le jeune homme.

M. Shaw s’est alors précipité sur l’assaillant, l’a frappé avec la porte pivotante, puis s’est battu avec lui, a saisi son arme qu’il a jeté par dessus le comptoir, et enfin l’a mis en fuite.

Selon la police, le suspect est originaire de l’Illinois, à plus de 700 km au nord du lieu du drame. Au moment de l’attaque, il était quasi nu, vêtu seulement d’une veste verte. Il se serait ensuite débarrassé de cette veste en fuyant vers son domicile, où il aurait enfilé un pantalon avant de disparaître dans la forêt avoisinante.

En juillet 2017, il avait été interpellé pour s’être trouvé dans une zone réglementée, près de la Maison Blanche. Son port d’armes avait alors été révoqué et ses armes — dont son AR-15 — saisies.

Mais les autorités de l’Illinois avaient ensuite restitué les armes en question au père du jeune homme, «qui a reconnu les avoir rendues à son fils», selon le porte-parole de la police de Nashville, Don Aaron.

La multiplication des massacres a engendré aux États-Unis un vaste mouvement social exigeant un plus strict contrôle des armes à feu dans le pays. La violence par armes à feu est un fléau national, avec 96 morts en moyenne par jour, selon l’association anti-armes Everytown for Gun Safety.

A Nashville même, le dernier drame notable en date remonte d’ailleurs à seulement sept mois: le 24 septembre, un homme armé a ouvert le feu dans une église, tuant une femme et blessant sept autres personnes qui venaient d’assister à la messe du dimanche. Le tireur a ensuite retourné l’arme contre lui mais a seulement été blessé.